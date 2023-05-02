Авдеев Митрофан Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авдеев
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 01 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129279. Авдеевъ, митрофанъ егоровъ. Сс.-пос. Верхнеудинск. у., Ключевск. в., с. Подлопаточнаго. 32 л., рд. въ г. Воронежѣ; — Читинск. О. С., 169 и 3 п. 170 М., 375, 440 и 3 п. 441 У. о СС., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 118379, тюр. 6 м. Исп. 1 Іюля 909. | 99 87556 996 У. | 96 50954 169 М. | 97 27228 169 М.
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