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Авдеев Митрофан Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авдеев
Имя
Митрофан
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
01 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
129279. Авдеевъ, митрофанъ егоровъ. Сс.-пос. Верхнеудинск. у., Ключевск. в., с. Подлопаточнаго. 32 л., рд. въ г. Воронежѣ; — Читинск. О. С., 169 и 3 п. 170 М., 375, 440 и 3 п. 441 У. о СС., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 118379, тюр. 6 м. Исп. 1 Іюля 909. | 99 87556 996 У. | 96 50954 169 М. | 97 27228 169 М.

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