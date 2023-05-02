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Белоглицкая Александра Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоглицкая
Имя
Александра
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
1769. Белоглицкая Александра Михайловна, 27 л., Тульск. г., б. Крапининск. у., Лопашковск. в., д. Виноградовки. Тульск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 9 сент. 926.

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