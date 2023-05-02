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Будько Наум Демьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будько
Имя
Наум
Отчество
Демьянов
Дата исполнения приговора
16 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
130387. БУДЬКО, НАУМЪ ДЕМЬЯНОВЪ. К. Овручск. у., в. и м. Базара, 11 л.; — М. С. 2 уч. Овручск. окр., 11 и 169 М., подъ отвѣтствен. надз. родит. Исп. 16 Авг. 909.

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