Будько Наум Демьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будько
- Имя
- Наум
- Отчество
- Демьянов
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130387. БУДЬКО, НАУМЪ ДЕМЬЯНОВЪ. К. Овручск. у., в. и м. Базара, 11 л.; — М. С. 2 уч. Овручск. окр., 11 и 169 М., подъ отвѣтствен. надз. родит. Исп. 16 Авг. 909.
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