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Ашихмин Дмитрий Гурьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ашихмин
Имя
Дмитрий
Отчество
Гурьянович
Дата исполнения приговора
19 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 34
Источник
Скан
Оригинальная запись
1205. Ашихмин Дмитрий Гурьянович, 38 л., Вятск. г., Нолинск. у., Татауровск. в., д. Петуховской. Вятск. Губсуд. Ст. 64, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 19 июня 926.

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