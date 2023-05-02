Кирпичников Федор Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирпичников
- Имя
- Федор
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83113. КИРПИЧНИКОВЪ, ФЕДОРЪ КИрилловъ (онъ же Козьминъ), 41 г. Сс.-пос. Нижнеудинск. у., Больше-Мансурск. в., с. Париковскаго, рд. Ковровск. у., въ в. и с. Великовѣ; — Владимирск. О. С., 5 Мая 911, 242 в 264 У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 9 Іюня 911. | 902 53672 309, 313, 1653 У. и У. о СС., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 94999. | 96 89180 1659¹ У. | 90 42957 169 М. | 93 100735 1647 У. | 86 84132 169 М. | 90 98517 170 М.
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