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Аксенов Филипп Лазаревич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аксенов
Имя
Филипп
Отчество
Лазаревич
Дата исполнения приговора
31 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
72. АКСЕНОВ, ФИЛИПП ЛАЗАРЕВИЧ, 23 л. Гр. Михайловск. у., Горностаевск. в., д. Дмитровки: — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Содерж. чуж. документ. и появл. в пьян. виде в публичн. месте, лиш. св. 1 г. Исп. 31 июля 919.

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