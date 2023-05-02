Аксенов Филипп Лазаревич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аксенов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Лазаревич
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 72. АКСЕНОВ, ФИЛИПП ЛАЗАРЕВИЧ, 23 л. Гр. Михайловск. у., Горностаевск. в., д. Дмитровки: — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Содерж. чуж. документ. и появл. в пьян. виде в публичн. месте, лиш. св. 1 г. Исп. 31 июля 919.
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