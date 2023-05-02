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Петров Федор Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Федор
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
19 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
10148. Петров Федор Яковлевич, 19 л., Вотск. обл., Ижевск. у., Нылга-Жикьинск. в., д. Кучеса. Н. С. 6 уч. Ижевск. у. Ст. 143, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 19 апр. 926.

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