Лисафьев Николай Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛисафьев Николай Данилович

Лисафьев Николай Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лисафьев
Имя
Николай
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8105. ЛИСАФЬЕВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ, 53 л., Елабужск. к., Трехсвятск. п., с. Саралей. Н. С. 2 уч. Елабужск. к. Ст. 140а, лиш. св. 1 г. Исп. 6 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.