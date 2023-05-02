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Бугаенко Никифор Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бугаенко
Имя
Никифор
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
130365. БУГАЕНКО, НИКИФОРЪ АЛЕксѣевъ. К. Уманск. у., Христиновск. в., с. Орадовки, 23 л.; — Уманск. О. С. 9 Сент. 909, 134, 135, 148, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 20 Окт. 909. | 908 45929 169 М.

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