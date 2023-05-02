Бугаенко Никифор Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бугаенко
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130365. БУГАЕНКО, НИКИФОРЪ АЛЕксѣевъ. К. Уманск. у., Христиновск. в., с. Орадовки, 23 л.; — Уманск. О. С. 9 Сент. 909, 134, 135, 148, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 20 Окт. 909. | 908 45929 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.