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Квасников Степан Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Квасников
Имя
Степан
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
34469. КВАСНИКОВЪ, СТЕПАНЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Тюкалин. у., Саргатск. в., д. Посельской-Саргатки, 12 л.; — Омск. О. С., 134, 135, 2 п. 138, 152 и 1647 У., тюр., отд. для несовершеннол., 4 м. Исп. 18 Дек. 907. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 4940.

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