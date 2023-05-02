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Серебряков Андрей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серебряков
Имя
Андрей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
9008. СЕРЕБРЯКОВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 18 л., Кунгурск. у., Кишетск. в., д. Пудово. Н. С. 15 уч. Пермск. у. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 21 сент. 923.

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