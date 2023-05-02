Копылов Сергей Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылов Сергей Филимонович

Копылов Сергей Филимонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копылов
Имя
Сергей
Отчество
Филимонович
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6473. КОПЫЛОВ СЕРГЕЙ ФИЛИМОНОВИЧ, 17 л., Пермск. у., Ильинск. в., д. Поларота, Алтайск. Губсуд, Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. 2 г. 5 м. 3 д., Исп. 3 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.