Кузьмич Степан Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьмич
- Имя
- Степан
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7456. КУЗЬМИЧ СТЕПАН НИКИФОРОВИЧ, 27 л., Рд. в Гродненск. г., Кобринск. у. Ст. ст. 95, 180 п. «б», лиш. св. 4 г. 10 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 окт. 923.
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