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Богданов Александр Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Александр
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
130127. БОГДАНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Захаровъ. Мщ. г. Торопца, 22 л.; — Торопецк. Г. С. 12 Окт. 909, 12, 14 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 12 Окт. 909. | 909 62225 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 2215.

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