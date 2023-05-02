Богданов Александр Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130127. БОГДАНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Захаровъ. Мщ. г. Торопца, 22 л.; — Торопецк. Г. С. 12 Окт. 909, 12, 14 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 12 Окт. 909. | 909 62225 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 2215.
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