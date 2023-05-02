Кудрин Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрин Григорий Яковлевич

Кудрин Григорий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрин
Имя
Григорий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
31 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7223. КУДРИН ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 42 л., Оханск. у., Пихтовск. в., г. Сапоги. Н. С. 1 уч. Оханск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 31 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.