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Кудряшов Иван Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудряшов
Имя
Иван
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7264. КУДРЯШОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 29 л., Кадниковск. у., Корбанкск. в., д. Толстоумовой. Вологодск. Губсуд. Ст. 114, лиш. св. 2 г. Исп. 3 ноября 923.

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