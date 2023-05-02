Цуканов Савелий Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цуканов
- Имя
- Савелий
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141007. ЦУКАНОВЪ, САВЕЛІЙ РОМАНОВЪ. К. Курск. у., Дьяконовск. в., д. Лютчина, 27 л.; — Курск. О. С. 21 Мая 909, 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 31 Окт. 909.
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