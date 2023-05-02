Парамонов Константин Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарамонов Константин Максимович

Парамонов Константин Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Парамонов
Имя
Константин
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
9897. Парамонов Константин Максимович, 22 л., Новоузенск. у., Иловатск. в. и д. Н. С. 1 уч. Саратовск. у. Ст. 1 ч. 183, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 20 окт. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.