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Коптева Мария Яковлевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коптева
Имя
Мария
Отчество
Яковлевна
Дата исполнения приговора
16 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6458. КОПТЕВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА, 36 л„ Кинешемск. у., Пуминовск. в., д. Плюсново, Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 16 янв. 923.

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