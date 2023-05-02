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Анисифоров Иван Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Анисифоров
Имя
Иван
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
31 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129544. Анисифоровъ, иванъ николаевъ. К. Городищей. у., в. и с. Н.-Шкафта, 33 л.; — У. Чл. О. С. по Городищен. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 31 Авг. 909.

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