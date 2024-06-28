Елфимов Тихон Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елфимов
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46683. ЕЛФИМОВЪ, ТИХОНЪ МАКСИмовъ. К. Землянск. у., Нижневѣдугск. в., с. Избищъ, 37 л.; — Г. С. 3 уч. г. Воронежа, 1 и 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 8 Іюня 905.
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