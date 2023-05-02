Щесяк Владислав Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щесяк
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37075. ЩЕСЯКЪ, ВЛАДИСЛАВЪ ИВАновъ. К. Кольск. у.; гм. Чолово, д. Осѣкъ-Велькій, 17 л.; — Калишск. О. С. (въ 3 р.), 114, 2 п. 134, 135, 140, 9 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 27 Нояб. 904. | 904 29149 169 М. | 903 45298 169 М.
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