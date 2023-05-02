Сперман Иоганн Готлибов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сперман
- Имя
- Иоганн
- Отчество
- Готлибов
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87972. СпЕРМАНЪ, іоГАННЪ (ЯНЪ) Готлибовъ (Готфридовъ) (онъ же Шперманъ), 28 л. К. Брезин. у., гм. Длуге; — Петроков. О. С., 26 Мая 911, 16, 169, 5 п. 170, 3 п. 170¹ и 172 М. (покуш.), 152 и 977 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. №№ 96398 и 29387, приг. сего С. отъ 19 Авг. 910 г. (172 М. (покуш.), тюр. 7 м.), отъ 6 Сент. 910 г. (977 У., тюр. 1 г.), 18 Апр. 911 г. (тюр. 1 г.) и приг. М. С. 6 уч. г. Лодзи отъ 26 Мая 910 г. (тюр. 2 м.), тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 21 Іюня 911, счит. ср. съ 20 Мая 910.
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