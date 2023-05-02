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Кругликов Владимир Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кругликов
Имя
Владимир
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7092. КРУГЛИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 19 л., б. г. Петрограда. В. Т. Т. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 окт. 923.

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