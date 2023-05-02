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Чурин Михаил Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чурин
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
30 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 385
Источник
Скан
Оригинальная запись
13211. ЧУРИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 34 л., Кашинск. у., Славковск. в., д. Филитово. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 189, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 30/ІІІ—24.

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