Смирнова Марфа Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнова
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28949. СМИРНОВА, МАРФА ВАСИЛЬЕВНА, 24 л. Гр. Переяславск. у., Хмельниковск. в., с. Лазарово; — Н. С. Хамовническ. р. 1 отд. г. Москвы. Торг. крад., лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 8 м. Исп. 17 дек. 920.
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