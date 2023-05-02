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Дурнас Станислав Томашев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дурнас
Имя
Станислав
Отчество
Томашев
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46616. ДУРНАСЪ, СТАНИСЛАВЪ ТОМАшевъ (Фоминъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Стопницк. у., гм. Пенчелице, д. Янина, 48 л.; — Кѣлецк. О. С. (въ 9 р.), 2 п. 134, 135 и 3 ч. 1647 У., арест. отд. 3 г. Исп. 1 Іюня 905. | 98 88550 1655 У. | 83 54188 1655 У. | 95 90400 1647 У. | 82 3266 169 М. | 89 69164 1655 У. | 82 3265 170 М. | 88 13115 1655 У. | 77 48978 1647 У.

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