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Бляхович Михаил Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бляхович
Имя
Михаил
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
45273. БЛЯХОВИЧЪ, МИХАИЛЪ АНТОновъ. К. Луков. у., гм. Мястковъ, д. Мястковъ-Косцельный, 36 л.; — С. М. С. 1 окр. Сѣдлецк. г., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Мая 905.

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