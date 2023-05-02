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Двойнишникова Александра Прохоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Двойнишникова
Имя
Александра
Отчество
Прохоровна
Дата исполнения приговора
27 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3756. ДВОЙНИШНИКОВА АЛЕКСАНДРА ПРОХОРОВНА, 42 л., Тотемск. у., Усть-Печенск. у. Ст. ст. 180 п. «а» и 197, лиш. св. 2 г. Исп. 27 марта 923.

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