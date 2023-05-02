Торопов Александр Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Торопов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140081. ТОРОПОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ СЕМЕНОВЪ (онъ же Слѣпушкинъ). К. Пошехонск. у., Щетинск. в. д. Дараухи, 24 л.; — З. Н. 1 уч. Пошехон. у. 28 Авг. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Авг. 909. | 903 52455 169 М.
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