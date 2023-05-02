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Торопов Александр Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Торопов
Имя
Александр
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
28 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
Источник
Скан
Оригинальная запись
140081. ТОРОПОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ СЕМЕНОВЪ (онъ же Слѣпушкинъ). К. Пошехонск. у., Щетинск. в. д. Дараухи, 24 л.; — З. Н. 1 уч. Пошехон. у. 28 Авг. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 28 Авг. 909. | 903 52455 169 М.

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