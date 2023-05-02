Лядов Петр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лядов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8428. ЛЯДОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 41 г., Мышкинск. у., Сменцовск. в., д. Парниково. Ярославск. Губсуд. Ст. .180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 6 окт. 923.
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