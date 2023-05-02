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Сизов Максим Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сизов
Имя
Максим
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
28736. СИЗОВ, МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л. Гр. г. Александрова; — П. С. Эвакопункт г. Калуги. Растрата, лиш. св. ½ г. Исп. 12 сент. 920.

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