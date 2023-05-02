Дубровин Александр Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубровин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4134. ДУБРОВИН АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ, 33 л., Краснококшайск. к., Моркинск. в., д. Б.-Кулеяла. Марийск. Облсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 дек. 923.
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