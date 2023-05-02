Кадмаков Батда Джаммалатович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кадмаков
- Имя
- Батда
- Отчество
- Джаммалатович
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3928. КАДМАКОВ БАТДА ДЖАММАЛАТОВИЧ, 27 л., Учкуланск. окр., аула Хурзук. Н. С. 4 уч. Карачево-Черкесск. Обл. Ст. ст. 114а, 140б, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 20/ХІІ—24.
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