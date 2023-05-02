Пясецкий Юзеф Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пясецкий
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1903
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34900. ПЯСЕЦКІЙ, ЮЗЕФЪ ИВАНОВЪ. К., 18 л., рд. Ленчицк. у., въ гм. Подомбицы, прип. въ г. Лодзи; — Петроков. О. С., 169 и 170 М., 134, 135, 140, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. М. С. 12 уч. г. Лодзи отъ 16 Мая 903 г., и напеч. въ 903 г. № 65884, тюр. 8 м. Исп. 30 Дек., счит. ср. съ 5 Мая 903 (Вѣр.).
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