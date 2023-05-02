Давыдов Абрам Нохимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давыдов
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Нохимов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37686. ДАВЫДОВЪ, АБРАМЪ НОХИмовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Чауссъ, 26 л.; — З. Н. 1 уч. Оршан. у., 10 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 008 г. № 123903. | 903 39366 1455 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 73110. | 900 17616 172 М. | 97 35113 169 М. | 99 26425 169 М.
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