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Кузиченко Кирилл Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузиченко
Имя
Кирилл
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
25574. КУЗИЧЕНКО, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л. Гр. Мстиславск. у., Соинск. в., д. Косчевки; — Н. С. 2 уч. Мстиславск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 17 дек. 920.

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