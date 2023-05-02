Кузиченко Кирилл Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузиченко
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25574. КУЗИЧЕНКО, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л. Гр. Мстиславск. у., Соинск. в., д. Косчевки; — Н. С. 2 уч. Мстиславск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 17 дек. 920.
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