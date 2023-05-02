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Березюк Иван Карпов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березюк
Имя
Иван
Отчество
Карпов
Дата исполнения приговора
12 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
130025. БЕРЕЗЮКЪ, ИВАНЪ КАРПОВЪ. К. Винницк. у., Гавришовск. в., с. Приборовск. 25 л.; — М. С. 6 уч. Бердичев. окр. 6 Іюня 909, 14 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 12 Іюня 909.

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