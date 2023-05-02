Березюк Иван Карпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Березюк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Карпов
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130025. БЕРЕЗЮКЪ, ИВАНЪ КАРПОВЪ. К. Винницк. у., Гавришовск. в., с. Приборовск. 25 л.; — М. С. 6 уч. Бердичев. окр. 6 Іюня 909, 14 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 12 Іюня 909.
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