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Бутенкова Ирина Прокофьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бутенкова
Имя
Ирина
Отчество
Прокофьева
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
130470. БУТЕНКОВА, ИРИНА Прокофьева. К. Кіевск. у., Бышевск. в., с. Грузскаго, 16 л.; —М. С. 5 уч. Кіевск. окр. 10 Сент. 909, 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 29 Сент. 909.

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