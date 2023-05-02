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Кокорин Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кокорин
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6211. КОКОРИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 48 л., Нолинск. у., Н.-Удинск. в., Н. С. 4 уч. Верхотурск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 17 окт. 923.

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