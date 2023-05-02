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Кустарников Арсений Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кустарников
Имя
Арсений
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7723. КУСТАРНИКОВ АРСЕНИЙ ПЕТРОВИЧ, 22 л., Ядринск. у., Балдаевск. в., д. Янтиреевой. Чувашск. Облсуд, Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 23 ноября 923.

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