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Алпатов Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алпатов
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
15 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
107. Алпатов Николай Николаевич, 23 л., 1-го Донского окр., станицы Цымлянской. В. Т. 5 Кав. див. Ст. 2 ч. 3, В. П. П., лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 15/ІѴ—26.

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