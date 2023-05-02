Гендле Константин Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гендле
- Имя
- Константин
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48367. ГЕНДЛЕ, КОНСТАНТИНЪ Ивановъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Елисаветграда. рд. въ г, Одессѣ; — Одесск. О. С., 26 Янв. 911, 152, 152¹ и 1466 У., по сов. съ приг. М. С. 14 уч. г. Одессѣ отъ 21 Дек. 910 г. (977 У., тюр. 2 м. ), тюр. 3 м., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 1 Марта 911. 902 42040 1647 У. | 99 9735 169 М. 99 40149 169 М.
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