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Гендле Константин Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гендле
Имя
Константин
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
01 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
48367. ГЕНДЛЕ, КОНСТАНТИНЪ Ивановъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Елисаветграда. рд. въ г, Одессѣ; — Одесск. О. С., 26 Янв. 911, 152, 152¹ и 1466 У., по сов. съ приг. М. С. 14 уч. г. Одессѣ отъ 21 Дек. 910 г. (977 У., тюр. 2 м. ), тюр. 3 м., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 1 Марта 911. 902 42040 1647 У. | 99 9735 169 М. 99 40149 169 М.

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