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Корнаков Иван Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнаков
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6535. КОРНАКОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 36 л., Сызранск. у., Самаканск. в., д. Фабр. Выселки, В. Т. Триб. Сев.-Вост. окр., Ст. 180 п. «з», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 13 июля 923.

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