Черепанов Андрей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черепанов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141139. ЧЕРЕПАНОВЪ, АНДРЕЙ АНДРЕЕВЪ. К. Златоустов. у., 1 Айлинск. в., д. Ваняшкиной, 30 л.; — Уфимск. О. С. 26 Авг. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 30 Окт. 909.
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