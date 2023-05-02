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Черепанов Андрей Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черепанов
Имя
Андрей
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141139. ЧЕРЕПАНОВЪ, АНДРЕЙ АНДРЕЕВЪ. К. Златоустов. у., 1 Айлинск. в., д. Ваняшкиной, 30 л.; — Уфимск. О. С. 26 Авг. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 30 Окт. 909.

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