Деркантис Антон Юрьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Деркантис
- Имя
- Антон
- Отчество
- Юрьевич
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3861. ДЕРКАНТИС АНТОН ЮРЬЕВИЧ, 57 л., Канск. у., Рождественск. в. п с. Енисейск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 4 г. 5 м. 10 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 апр. 923.
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