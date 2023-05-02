Галушко Алексей Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галушко
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1765. ГАЛУШКО АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 23 л., Полтавск. т., Роменск. окр., Гадячск. р., с. Веприк. В. Т. 8 стр. корп. Ст. Ст. 205 п. «б», 2 ч. 207, лиш. св. 1½ г. П. В. З. С. 25/ІХ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.