Саульская Леокадия Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саульская
- Имя
- Леокадия
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87259. САУЛЬСКАЯ, ЛЕОКАДІЯ ИВАнова, 38 л. Дворян. Минск. г., рд. Борисовск. у., въ м. Докшицахъ; — Минск. О. С., 15 Февр. 911, 169 М., 152 и 1656 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 6 Нояб. 910 г. (1656 У., 169 и 7 П. 170 съ лиш. ос. пр. тюр. 6 м.), съ лиш. ос. пр. тюр. 6 м. Исп. 17 Іюня 911, счит. ср. съ 6 Нояб. 910.
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