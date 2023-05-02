Яшнев Александр Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яшнев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47254. ЯШНЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПЕТровъ. К. Ростов. у., Карашск. в., д. Силинцевъ, 14 л., рд. т. же у. и в., въ с. Павловскѣ; — Г. С., 3 уч. г. Ярославля,6, 11 и 169 М., въ испр. пріютъ до 18 л. возр., а за неимѣн. мѣста, арестн. домъ 1½ м. Исп. 13 Апр., счит. ср. съ 29 Марта 907.
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