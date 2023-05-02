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Кутырин Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кутырин
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
03 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7749. КУТЫРИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 28 л., г. Павлова. Нижегородск Губсуд. Ст. ст. 114 ч. 2, 187, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 марта 923.

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